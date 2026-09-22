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Podcasturile REALITATEA – Ceva-n PLUS: Lăcrămioara Perijoc, în premieră la Realitatea Plus. „În generală, făceam temele pe bani”

Scris de Catalina Anghel Publicat: 22 sept. 2026, 11:17

Campioana la box Lăcrămioara Perijoc este invitata unei noi ediții a podcastului REALITATEA – Ceva-n PLUS, unde vorbește deschis despre experiențele din copilărie și anii de școală, dezvăluind un episod inedit din perioada gimnaziului.

Într-un fragment din ediția care va fi lansată în premieră la Realitatea Plus, sportiva povestește că, în anii de școală, obișnuia să-și ajute colegii la teme și teste, iar uneori era chiar plătită pentru asta.

„În generală, făceam temele pe bani. Aveam un coleg care îmi dădea bani dacă îi făceam temele sau îl ajutam la teste”, mărturisește Lăcrămioara Perijoc.

Dialogul aduce în prim-plan amintiri din copilărie, dar și detalii mai puțin cunoscute despre parcursul personal și profesional al campioanei, într-o discuție sinceră din cadrul podcastului REALITATEA – Ceva-n PLUS.

Episodul integral va putea fi urmărit pe realitatea.net, vineri, 25 septembrie, de la ora 15:00.

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