Patru mari televiziuni americane boicotează grupul de presă al Casei Albe după interdicția impusă CNN

Fox News, ABC, CBS și NBC au anunțat luni că suspendă participarea la grupul de televiziuni care asigură, prin rotație, transmiterea imaginilor de la evenimentele președintelui Donald Trump.
Decizia vine după ce Casa Albă a interzis accesul CNN, unul dintre membrii grupului, iar cele patru televiziuni au transmis că acționează în solidaritate cu postul.
Patru televiziuni suspendă transmisiunile
Grupul de presă reunește cinci mari rețele de televiziune: CNN, ABC, CBS, Fox News și NBC. Posturile își împart prin rotație responsabilitatea de a filma activitățile președintelui și de a distribui imaginile către celelalte instituții media.
Bryan Boughton, reprezentantul Fox News și coordonatorul actual al grupului, a anunțat că televiziunile nu vor mai acoperi evenimentele lui Trump incluse în sistemul de transmitere comună. Nu va fi creat un grup de înlocuire.
CNN, interzis la Casa Albă
Decizia televiziunilor vine după ce administrația Trump a interzis accesul CNN, MS NOW și Politico la Casa Albă. Trump a justificat măsura prin acuzații potrivit cărora cele trei instituții ar difuza informații false despre administrația sa. Aceste acuzații reprezintă poziția președintelui american și au fost contestate de organizațiile media vizate.
CNN, MS NOW și Politico au anunțat luni că vor contesta în instanță interdicția, invocând Primul Amendament al Constituției SUA și dreptul presei de a relata fără intervenția guvernului.
Mesaj comun al televiziunilor
Cele cinci posturi care fac parte din grup au transmis că publicul are nevoie de informații corecte și independente despre activitatea guvernului. Televiziunile au susținut că accesul unei organizații media nu ar trebui restricționat doar pentru că administrația nu este de acord cu modul în care aceasta relatează.
Suspendarea afectează inclusiv acoperirea activităților lui Trump de la New York, unde președintele american participă la Adunarea Generală a ONU.
Disputa ajunge în instanță
Conflictul dintre administrația Trump și mai multe instituții media intră astfel într-o nouă etapă. CNN, MS NOW și Politico au cerut instanței federale să intervină pentru a bloca interdicția de acces, în timp ce marile rețele de televiziune au suspendat sistemul comun de transmitere a imaginilor de la Casa Albă.