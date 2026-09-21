Podcasturile REALITATEA – „Ceva-n PLUS”: Lăcrămioara Perijoc, despre copilărie, ambiție și dorința de a-și depăși condiția

Publicat 21 sept. 2026, 12:21 Actualizat 21 sept. 2026, 12:26

Pugilista română Lăcrămioara Perijoc vorbește deschis, în premieră la Realitatea Plus, despre copilărie, ambiție și determinarea care a ajutat-o să își depășească limitele și să își construiască propriul drum.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre podcast realitatea