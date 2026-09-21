Fermierii cer reluarea dialogului cu Ministerul Agriculturii. Reprezentanții Forumului APPR au mers la minister
Reprezentanții Forumului Agricultorilor și Procesatorilor Profesioniști din România (Forum APPR) s-au prezentat luni la Ministerul Agriculturii, într-o încercare de a relua discuțiile cu reprezentanții instituției.
Fermierii susțin că, în ultimele aproximativ două luni, solicitările lor pentru o întâlnire cu ministrul interimar al Agriculturii, Tánczos Barna, nu ar fi primit răspuns. Aceștia afirmă că în sector există mai multe probleme urgente pentru care consideră necesară o discuție directă cu autoritățile.
Teofil Dascălu, președintele Forumului APPR, a declarat că reprezentanții mai multor organizații locale s-au deplasat la minister fără o programare prealabilă, tocmai pentru a încerca să restabilească dialogul cu instituția.
Potrivit acestuia, fermierii au mai multe probleme care necesită soluții și nu mai pot fi amânate. Reprezentanții organizației au încercat să afle dacă ministrul se află în instituție și dacă îi poate primi pentru o discuție.
La rândul său, Alina Crețu, directorul executiv al Forumului APPR, a afirmat că lipsa dialogului cu Ministerul Agriculturii reprezintă una dintre principalele dificultăți întâmpinate de fermieri în ultimele luni.
Reprezentanta organizației susține că fermierii au transmis în repetate rânduri propuneri și soluții și că își doresc întâlniri de lucru cu oficialii ministerului. Ea a criticat inclusiv argumentul potrivit căruia caracterul interimar al mandatului ministrului ar limita posibilitatea desfășurării unor astfel de discuții.
Fermierii nu au reușit, însă, să aibă luni o întâlnire directă cu Tánczos Barna. Reprezentanții Forumului APPR au anunțat că intenționează să revină la minister în cursul după-amiezii, în speranța că vor putea discuta cu ministrul.
Disputa privind dialogul dintre autorități și organizațiile de fermieri are loc într-o perioadă în care sectorul agricol se confruntă cu mai multe probleme, iar reprezentanții crescătorilor și agricultorilor solicită măsuri și clarificări din partea Ministerului Agriculturii.