Nava lovită de drone care venea spre Constanța s-a scufundat în Marea Neagră

Publicat 29 oct. 2026, 15:18 Sursă capital

Nava CONTSHIP JET, care transporta containere spre Constanța, s-a scufundat marți, 27 octombrie, în Zona Economică Exclusivă a Bulgariei după ce a fost lovită de trei drone maritime. Toți cei 18 membri ai echipajului au fost salvați.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre nava lovita de drona