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Minor de 15 ani reținut după ce a înjunghiat un tânăr în Galați

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea de Galati
Scris de Realitatea de Galati Publicat: 26 aug. 2026, 12:00

Atac cu obiect tăietor-înțepător într-un parc, victima internată la spital

Incidentul s-a petrecut în seara de 25 august, în jurul orei 20:17, când polițiștii Secției 3 Galați au fost sesizați prin 112 că un bărbat fusese agresat fizic.

Din primele verificări a rezultat că, pe fondul unui conflict spontan, minorul l-a atacat pe tânărul de 23 de ani, ambii din municipiul Galați. Victima a fost preluată de un echipaj medical și transportată la spital pentru îngrijiri de specialitate.

Adolescentul a fost reținut pentru 24 de ore și este cercetat pentru lovire sau alte violențe, precum și pentru tulburarea ordinii și liniștii publice. Miercuri, minorul urmează să fie prezentat procurorului de caz și, ulterior, instanței de judecată, cu propunerea luării unei măsuri preventive.

Cercetările continuă pentru stabilirea exactă a împrejurărilor în care s-a produs agresiunea.

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