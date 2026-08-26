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Social· 1 min citire
Minor de 15 ani reținut după ce a înjunghiat un tânăr în Galați
FOTO: Arhivă
Atac cu obiect tăietor-înțepător într-un parc, victima internată la spital
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