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Explozie puternică în Qatar: zeci de răniți și persoane dispărute la un complex de gaze naturale

explozie Qatar

explozie Qatar

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 22 iun. 2026, 11:35

O explozie puternică a avut loc duminică în zona industrială Ras Laffan din Qatar, în urma unui incident tehnic produs la una dintre instalațiile celui mai mare complex de gaze naturale lichefiate din lume.

Potrivit autorităților locale, deflagrația s-a produs în timpul unor operațiuni de repornire a activității, declanșând un incendiu la o instalație de alimentare cu gaz din cadrul infrastructurii energetice Barzan.

Echipele de intervenție au fost mobilizate imediat pentru a limita efectele incidentului și pentru a asigura zona. Bilanțul provizoriu indică 54 de persoane rănite și 18 dispărute, iar operațiunile de căutare și salvare continuă în condiții dificile.

Martorii aflați în apropiere au descris o explozie puternică urmată de o coloană de fum dens și flăcări vizibile de la kilometri distanță, în zona de coastă a nordului Qatarului, unde se află unul dintre cele mai importante centre energetice ale țării.

Compania QatarEnergy a precizat că incidentul a avut loc în timpul repornirii instalațiilor din Ras Laffan, ceea ce a dus la declanșarea exploziei și a incendiului.

Ras Laffan reprezintă un punct strategic pentru industria energetică globală, Qatarul fiind unul dintre cei mai mari exportatori de gaze naturale lichefiate la nivel mondial, după Statele Unite, iar instalațiile de acolo au o importanță majoră în lanțul global de aprovizionare cu energie.

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