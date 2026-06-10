Cod galben de inundații în 14 județe! Hidrologii avertizează: risc de viituri și creșteri de debite pe mai multe râuri

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis o atenționare Cod galben de inundații valabilă pentru mai multe zone din țară, în contextul precipitațiilor prognozate și al propagării debitelor pe cursurile de apă.

Avertizarea este în vigoare până joi la prânz și vizează râuri din 14 județe, unde sunt posibile creșteri semnificative de debite și niveluri, cu depășirea cotelor de atenție.

Specialiștii avertizează că se pot produce scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, dar și viituri rapide pe râurile mici, cu efecte locale de inundații.

Zonele vizate includ bazine hidrografice importante precum Olt (sectorul aval de confluența cu râul Cibin), Argeș, Dâmbovița, Ialomița, Prahova, Buzău, Râmnicu Sărat, Putna, Siret, dar și mai multe râuri din regiunea Dobrogei.

Printre județele aflate sub atenționare se numără Sibiu, Vâlcea, Argeș, Dâmbovița, Ilfov, Călărași, Prahova, Buzău, Covasna, Vrancea, Galați, Constanța și Tulcea.

Hidrologii recomandă populației din zonele vizate să manifeste prudență sporită, mai ales în apropierea cursurilor de apă, și să urmărească eventualele actualizări ale avertizărilor, în condițiile în care fenomenele pot evolua rapid în funcție de cantitatea de precipitații.

Autoritățile locale sunt, de asemenea, în alertă pentru a interveni în cazul apariției unor situații de urgență generate de viituri sau acumulări rapide de apă.