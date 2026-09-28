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Bărbat căutat de autoritățile franceze, oprit la Galați
Foto: Arhiva
Pe numele acestuia exista o semnalare internațională pentru fapte investigate în Franța, iar cazul a fost preluat de polițiștii gălățeni.
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