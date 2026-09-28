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Bărbat căutat de autoritățile franceze, oprit la Galați

Foto: Arhiva

Foto: Arhiva

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Scris de Ionut Dumitrescu Publicat: 28 sept. 2026, 11:39

Pe numele acestuia exista o semnalare internațională pentru fapte investigate în Franța, iar cazul a fost preluat de polițiștii gălățeni.

Un bărbat de 35 de ani, cu dublă cetățenie română și moldovenească, a fost identificat la Punctul de Trecere a Frontierei Oancea după ce verificările au indicat existența unei semnalări introduse de autoritățile franceze.

Acesta a ajuns la frontieră într-un autoturism și a fost oprit în cadrul controlului.

Semnalarea fusese introdusă pe 22 septembrie

Potrivit informațiilor prezentate de Viața Liberă, autoritățile franceze îl căutau în legătură cu fapte de furt și cu o anchetă privind activitatea unui grup organizat. Semnalarea internațională fusese emisă pe 22 septembrie.

După identificare, bărbatul a fost predat polițiștilor din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Galați, pentru aplicarea procedurilor legale aferente mandatului sau semnalării.

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