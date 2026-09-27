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Doi bărbați din Galați, trimiși în judecată după un atac cu securea și lopata

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

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Scris deIonut Dumitrescu
Publicat27 sept. 2026, 12:14
Actualizat27 sept. 2026, 14:09

Procurorii investighează un episod violent petrecut pe o stradă din Galați, încadrat într-un dosar de tentativă de omor.

Doi bărbați au fost trimiși în judecată într-un dosar care vizează un episod de violență petrecut în Galați. Atacul ar fi implicat folosirea unei securi și a unei lopeți, iar faptele cercetate au fost încadrate în sfera tentativei de omor.

Trimiterea în judecată marchează trecerea dosarului în faza în care acuzațiile formulate de procurori vor fi analizate de instanță. Persoanele inculpate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri definitive.

Dosarul ajunge în fața instanței

Procurorii au reconstituit împrejurările în care s-ar fi produs agresiunea și rolul atribuit fiecăruia dintre inculpați. Instanța va analiza probele administrate în cursul urmăririi penale, precum și argumentele apărării.

Cazul se înscrie în categoria dosarelor privind violențele grave comise în spațiul public, în care încadrarea juridică depinde inclusiv de modul de acțiune și de consecințele produse.

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