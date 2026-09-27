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Doi bărbați din Galați, trimiși în judecată după un atac cu securea și lopata
FOTO: Arhivă
Publicat27 sept. 2026, 12:14
Actualizat27 sept. 2026, 14:09
Procurorii investighează un episod violent petrecut pe o stradă din Galați, încadrat într-un dosar de tentativă de omor.
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