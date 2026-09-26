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Anchetă finalizată într-un caz de crimă din municipiul Galați

FOTO: Pixabay.com

FOTO: Pixabay.com

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Scris deIonut Dumitrescu
Publicat26 sept. 2026, 13:56
Actualizat26 sept. 2026, 15:26

Un bărbat este acuzat de omor asupra unui membru al familiei sale

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Galați au finalizat recent urmărirea penală într-un caz grav de violență domestică, ce s-a soldat cu pierderea unei vieți omenești. Un bărbat din municipiul Galați a fost trimis în judecată, aflându-se în stare de arest preventiv, sub acuzația de omor asupra unui membru de familie. Victima acestei tragedii este chiar tatăl agresorului, care a decedat în urma leziunilor severe suferite.

Detaliile unui act de o violență extremă

Conform actului de sesizare a instanței, faptele s-au desfășurat pe fondul unor tensiuni și certuri în familie. Inculpatul i-ar fi aplicat victimei multiple lovituri puternice, acțiunea culminând cu comprimarea puternică a toracelui acestuia. Expertizele medico-legale au arătat că leziunile grave la nivelul cutiei toracice au fost incompatibile cu viața, provocând decesul bărbatului mai în vârstă.

Dosarul a fost acum înaintat judecătorilor, care urmează să analizeze probele administrate de anchetatori pe parcursul cercetărilor.

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