Alarmă la o bază militară din Marea Britanie! Armata americană a intervenit după ce șase drone suspecte au survolat baza. Cu toate detaliile vine chiar acum Ana Maria Păcuraru, corespondentul Realitatea Plus la Casa Albă.
Șase drone deasupra unei baze de unde operează aviația americană și niciuna recuperată. Americanii le-au respins cu tehnologie specială, iar incidentul s-a încheiat repede fără victime și fără pagube.
O misiune de recunoaștere, nu un atac
Dar povestea adevărată este alta. Așa arată războiul din zona gri. Intri, observi, testezi reacția și pleci fără să lași amprente. Pare mai degrabă o misiune de recunoaștere decât un atac.
Suspiciunile duc spre Iran
Suspiciunile duc spre Iran, Iranul neagă orice implicare, iar acțiunile ostile pe teritoriul Britaniei. Numai că tiparul se repetă: în septembrie o amenințare legată tot de Iran i-a făcut pe americani să-și mute bombardierele de la o altă bază din Regatul Unit.
Apărarea antidronă, o urgență pentru Europa
Concluzia este incomodă pentru Europa: dronele au adus frontul acasă, iar pentru noi, pe flancul estic, apărarea antidronă nu mai este un lux, ci o urgență.