Tanczos Barna, despre ieșirea de la guvernare a UDMR
Tanczos Barna, despre ieșirea de la guvernare a UDMR
”Dacă lucrurile se precipită, nu exclud analiza de acest tip”
Vicepremierul Tanczos Barna a declarat marți că forța politică a UDMR poate fi exploatată mai mult dacă e în coaliție, însă nu exclude o analiză privind ieșirea de la guvernare dacă lucrurile se precipită.
Întrebat dacă UDMR ia în calcul scenariul ieșirii de la guvernare, după ce mai mulți membri ai partidului au cerut acest lucru, Tanczos Barna a răspuns: ”Eu, în momentul de față, cred că putem ajuta comunitatea maghiară mai mult de la Guvern sau din cadrul guvernamental decât din opoziție.
Se iau decizii foarte importante în momentul de față, iar forța noastră politică poate fi exploatată mult mai mult dacă suntem în coaliție decât dacă suntem în afara coaliției. Dar, de fiecare dată, această decizie se ia în forurile superioare ale UDMR-ului.
Momentan suntem în coaliție. Dacă lucrurile se precipită, nu exclud analiza de acest tip, dar, încă o dată, rămân la convingerea că forța noastră politică poate fi exploatată la maximum în această structură.”
Citește și:
- 11:59 - Iranul refuză negocierile cu SUA: „Putem continua războiul cât vrem”
- 11:56 - Ședință cu scântei în coaliție. Liderii se contrează pe bugetul pe 2026
- 11:35 - Avocatul Poporului ar putea bloca reformele de administrație ale lui Bolojan dacă sesizează CCR: „Ordonanța este în analiza noastră”
- 09:58 - Rusia a atacat Ucraina cu 149 de drone
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Galati și pe Google News