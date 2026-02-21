„Prim-ministrul” Nicușor Dan și rezista de la Externe, gafe pe linie

Sursă: realitatea.net

Cum fac reziștii de râs România pe scena internațională.

Dezastru total în politica externă a țării! Președintele Nicușor Dan și rezista de la Externe fac tot felul de gafe la evenimentele la care participă. La Washington, Nicușor Dan a mers președinte și s-a întors premier, a greșit numele principalului Secretar de Stat american și a fost îndepărtat de serviciile secrete americane. La Londra însă, Oana Țoiu le-a transmis diplomaților că nu are nimic nou de spus.

„Prim-ministrul Dan al României. Oameni minunați. Poporul român este fantastic.”

Întrebat cum comentează faptul că președintele Trump i-a greșit titulatura, spunându-i „premierul României Nicușor Dan”, șeful statului a răspuns ironic: „Nu e timpul pierdut. Se mai întâmplă.”

Nicușor Dan a fost retrogradat de Trump: „Premierul Dan al României”

Este concluzia deplasării prezidențiale la Washington, pentru care Nicușor Dan a cheltuit, estimează presa de specialitate, în jur de 200.000 de euro ca să închirieze o aeronavă privată de la afaceristul Ion Țiriac.

După ce a fost retrogradat la rangul de premier de către președintele american Donald Trump, Nicușor Dan a încercat fără succes să poarte un dialog cu liderul SUA, însă a fost îndepărtat rapid de serviciile secrete.

Președintele i-a greșit apoi pentru a doua oară numele secretarului de stat Marco Rubio, cu care dăduse mâna cu doar câteva minute înainte.

„Am vorbit un minut cu domnul Witkoff, cu domnul Kushner, Mark Rubio, am vorbit cu multă lume.”, a declarat Nicușor Dan.

Oana Țoiu, în fața diplomaților britanici: „ Nu am nimic de spus”

La Londra, Oana Țoiu a gafat și ea de față cu diplomații britanici.

„Este așa o onoare să mă aflu aici astăzi cu voi, deși nu am nimic nou de spus. Știu că sună ca un început dezastruos pentru o conversație, dar este adevărat.”, a declarat Oana Țoiu.

Oana Țoiu le-a spus britanicilor că toată lumea vrea în UE

De pe scenă, în fața publicului britanic, ministrul de Externe a spus că toată lumea vrea să adere și să rămână în Uniunea Europeană, asta deși Marea Britanie a părăsit Uniunea încă din 2020.

„Dacă vă uitați la beneficiile membrilor Uniunii Europene, cred că este net pozitiv pentru fiecare membru al Uniunii Europene. Așadar, cred că, indiferent de unde te afli ca dimensiune economică, dacă vă uitați la decizia de a adera la Uniunea Europeană sau să rămâneți în Uniunea Europeană... Nu am vrut să mă duc în această direcție, mi-am dat seama în mijlocul frazei.”, a declarat Oana Țoiu.