Advertising
Politica· 1 min citire
Sondaj CURS: Românii cred că Ilie Bolojan trebuie să demisioneze. AUR și PSD rămân în topul preferințelor
3 mai 2026, 17:14
Actualizat: 3 mai 2026, 17:14
Sondaj CURS
Articol scris de Scris de Realitatea de Galati
Sursă: realitatea.net
Românii cred că Ilie Bolojan ar trebui să își dea demisia! Este concluzia celui mai recent sondaj realizat de CURS. În plus, AUR și PSD conduc în continuare în clasamentul preferințelor românilor.
ROMÂNII CRED CĂ ILIE BOLOJAN AR TREBUI SĂ DEMISIONEZE
DA – 58%
NU – 40%
Nu știu/ Nu răspund - 2%
SURSA: sondaj CURS
CU CINE AR VOTA ROMÂNII
AUR – 34%
PSD – 23%
PNL – 18%
USR – 10%
UDMR – 5%
Alte partide - 10%
SURSA: sondaj CURS
METODOLOGIE
- sondaj autofinanțat
- eșantion: 1.098 respondenți
- marja de eroare: +/- 3%, la un nivel de încredere de 95%
- metoda: CATI
- perioada: 28 aprilie – 1 mai 2026
*realizat în baza ultimelor date INS
SURSA: sondaj CURS
Citește și:
- 20:25 - Fostul ministru al Muncii: Vârsta de pensionare nu trebuie crescută
- 20:13 - Procesul care poate schimba viitorul AI. Ce acuză Elon Musk
- 16:46 - Parlamentarii, bombardați cu e-mailuri ca să îl susțină pe Ilie Bolojan
- 16:39 - Cristoiu, val de ironii la adresa manifestațiilor pentru Bolojan: „Patria este în primejdie!”
Urmărește știrile Realitatea de Galati și pe Google News