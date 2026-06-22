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Ședință-cheie în Parlament, de la ora 10:00: se stabilește calendarul învestirii Guvernului Veștea

Parlamentul României

Parlamentul României

Scris deStoica Marian
Publicat22 iun. 2026, 08:43
Sursărealitatea.net

Ședință-cheie în Parlament, luni dimineață. Birourile Permanente ale Camerei Deputaților și Senatului se reunesc de la ora 10:00, în format online, pentru a stabili calendarul învestirii Guvernului Veștea.

Sunt presiuni de ultim moment și negocieri pe ultima sută de metri. Sunt ore cruciale pentru Guvernul Veștea, iar presiunile exercitate de Ilie Bolojan asupra parlamentarilor sunt tot mai mari.

La ora 10:00, Birourile permanente ale Camerei Deputaților și Senatului se vor reuni după depunerea programului de guvernare, urmând ca miniștrii propuși să fie audiați în comisiile de specialitate.

Pe de altă parte, Ilie Bolojan i-ar fi dat un ultimatum lui Adrian Veștea să își depună mandatul până la ora 10:00, alături de susținătorii săi din PNL. În caz contrar, aceștia ar urma să fie excluși din partid.

Potrivit unor surse citate de Realitatea PLUS, Guvernul Veștea a strâns deja numărul de voturi necesar pentru a fi învestit. Informația a fost confirmată și de deputatul PSD Adrian Câciu, fost ministru al Finanțelor. Acesta a declarat că noul guvern va face „mai mult bine oamenilor și economiei” și că va obține votul de învestitură.

Câciu a mai afirmat, într-un mesaj publicat pe Facebook, că „bolojeniștii s-au agățat de putere”, adăugând: „Avem Guvern fără Bolojan! Guvern fără USR!”. El a criticat tabăra susținătorilor lui Bolojan, despre care a spus că s-a agățat de putere.

Social-democrații au anunțat că vor susține Guvernul Veștea și ar putea primi nouă portofolii importante, printre care Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Sănătății, Ministerul Justiției și Ministerul Muncii.

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