Politica· 1 min citire

Robert Turcescu: „Nu poți exclude milioane de români din jocul politic”

Robert Turcescu

Robert Turcescu

Scris de Daniel Onescu Publicat: 17 iun. 2026, 08:23

Robert Turcescu susține că liderii politici care nu vor să negocieze cu AUR refuză să admită că partidul este susținut de mai bine de 40% din români. Totul după ce Adrian Veștea a declarat în exclusivitate la Realitatea PLUS că nu exclude discuțiile cu partidul condus de George Simion. Mai mult, jurnalistul susține că anunțul premierului desemnat este o încercare timidă de a relua democrația.

„Într-un astfel de context să continui să ții AUR la colț pe ideea că este un partid extremist, putinist, e un partid retrograd, nu faci altceva ca om politic, fie că te numești Nicușor Dan, fie că te numești Veștea, nu faci altceva decât să refuzi dialogul și să refuzi să admiți că în această țară 40 și mai bine la sută dintre românii care votează au opțiune politică spre acest partid și nu pot fi considerați cetățeni de mâna a doua, a treia sau a patra.

Prin urmare, faptul că asistăm la o îndulcire a tonului în ceea ce privește AUR, din punctul meu de vedere este o încercare încă timidă, încă firavă, de a relua parcursul firesc al unei vieți democratice în România.

Nu e suficient, e încă extraordinar de puțin. Deschiderea aceasta pentru un dialog, fie el și doar parlamentar cu AUR, este reluarea unui soi de, haideți să spunem, intrăm în terapie intensivă cu democrația românească, dar sperăm cu toții să ieșim din această cameră de terapie intensivă ceva mai întremați”, a declarat Turcescu.

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