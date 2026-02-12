Politica· 1 min citire
Reacția Guvernului la protestele masive din țară: ”Orice tratament are și efecte adverse”
12 feb. 2026, 14:26
Actualizat: 12 feb. 2026, 14:26
Articol scris de Scris de Realitatea de Galati
"Nu este o guvernare care să aducă puncte electorale"
Reacția Guvernului Bolojan la protestele românilor din întreaga țară. Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a declarat, joi, că ”orice tratament are și efecte adverse”.
”Reforma e ca un tratament, uneori dureros, dar prin care trebuie să trecem. Suntem conștienți de nemulțumirile din societate. Nu există tratamente fără efecte adverse.
Nu este o guvernare care să aducă puncte electorale, de aceea nu a fost îngrămădeală, cum a spus de mai multe ori premierul. Era de asteptat și e normală o erodare politică”, a spus putrătorul de cuvânt al Guvernului.
