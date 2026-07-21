Rareș Bogdan, în exclusivitate la Realitatea PLUS: „PNL trebuie să revină la valorile conservatoare. Susținerea pentru această platformă este uriașă”

Rareș Bogdan susține că noua platformă conservatoare lansată în interiorul Partidului Național Liberal beneficiază de o susținere mult mai mare decât se aștepta, afirmând că, în mai puțin de 24 de ore de la lansare, a primit sute de mesaje de susținere din partea liderilor și aleșilor liberali din întreaga țară.
Întrebat, în exclusivitate la Realitatea PLUS, de ce este nevoie de această schimbare în PNL și cum vor fi promovate valorile conservatoare, europarlamentarul liberal a declarat că reacția din partid a fost „absolut fantastică”.
„Trebuie să recunosc că surpriza este absolut fantastică. Mă gândeam că baza PNL, primarii noștri, activiștii, militanții și votanții noștri sunt din zona conservatoare, dar nu m-am gândit că atât de repede, într-un timp atât de scurt, susținerea pentru această platformă va fi atât de mare”, a declarat Rareș Bogdan.
Acesta afirmă că, în primele 24 de ore, a fost contactat de foști președinți ai partidului, foști parlamentari, lideri de organizații și sute de primari liberali.
„Practic, în mai puțin de 24 de ore, am primit mesaje de la foști președinți ai partidului, de la o mulțime de foști deputați, de la lideri de organizații locale și de la foarte mulți primari liberali din țară. Cred că mie mi-au scris peste 200 de primari, iar și altor colegi de-ai mei le-au scris primari liberali care consideră că am procedat foarte bine lansând această platformă”, a afirmat el.
Rareș Bogdan susține că inițiativa are ca obiectiv reafirmarea identității conservatoare a PNL și exprimă îngrijorări privind direcția politică a formațiunii.
Pericolul zonei neoprogresiste
„Pericolul alunecării partidului spre zona neoprogresistă este foarte periculos și evident. Baza votanților este complet diferită între cele două partide și nu a existat o dezbatere cu privire la această apropiere foarte mare față de USR”, a spus liderul liberal.
În opinia sa, Partidul Național Liberal trebuie să rămână fidel valorilor tradiționale.
„Partidul Național Liberal este un partid profund atașat valorilor tradiționale, are o bază creștină, este bazat pe familia tradițională și respectă tot ceea ce înseamnă componenta conservatorismului românesc”, a declarat Rareș Bogdan.
Scopul Platformei Conservatoare
Liderul liberal a precizat că platforma conservatoare nu urmărește divizarea partidului, ci deschiderea unei dezbateri interne privind direcția doctrinară a PNL.
„Noi nu urmărim ruperea Partidului Național Liberal. Vor trebui să învețe să trăiască cu noi în aceeași casă și să ne consulte, să existe o dezbatere reală”, a afirmat acesta.
Rareș Bogdan a mai declarat că platforma începe să atragă interes și din afara electoratului tradițional al PNL, susținând că primește semnale inclusiv din partea unor alegători care, la ultimele alegeri, au optat pentru formațiuni suveraniste.
„Din țară primim semnale și suntem așteptați inclusiv de oameni care la ultimele alegeri au votat partide suveraniste de tip AUR”, a spus Rareș Bogdan.
Potrivit acestuia, în perioada următoare, platforma conservatoare își propune să continue dialogul cu organizațiile din teritoriu și să promoveze valorile pe care le consideră definitorii pentru identitatea Partidului Național Liberal.