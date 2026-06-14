Primar PNL: „Adrian Veștea va fi premierul României!”

Adrian Veștea va fi premierul României, a transmis primarul PNL Vladimir Petruț. Acesta susține că președintele Nicușor Dan i-a dat șah mat lui Ilie Bolojan prin desemnarea numărului 2 din PNL, pe care îl consideră totodată o variantă foarte bună pentru România.
Primar PNL: „Nicușor Dan i-a dat șah mat lui Ilie Bolojan!”
„În condiția în care președintele a ieșit și ne-a dat un șah mat, ăsta este adevărul, i-a dat un șah mat la Ilie Bolojan, a venit cu Adrian Veștea.
Adrian Veștea este fost președinte al Consiliului Județean, actualmente președinte al Consiliului Județean, a fost ministru al Dezvoltării, a fost primar, este un om care are o expertiză foarte bună și, nu în ultimul rând, atenție, este prim vicepreședinte PNL, care a primit cele mai multe numări de voturi de la PNL la Congres.
Am auzit în spațiu public că s-ar spune să fie exclus din partid.
Nu se poate să fie exclus de către BPJ, pentru că este prim vicepreședinte și doar Congresul îl poate revoca.
Deci aici discutăm de o situație foarte complicată, dar eu aș spune așa, haideți să lăsăm deoparte toate neînțelegerile, să vedem situația în care ne aflăm și eu sunt ferm convins că atât PSD-ul, cât USR-ul, cât UDMR-ul și minoritățile vor vota cu Adrian Veștea, pentru că toți au lucrat cu el în calitate de ministru, în calitate de președinte al Consilului Județean și știu că este un om aplecat.
Mai mult decât atât, îmi aduc aminte că la toate întâlnirile asociațiilor orașelor din România era singurul care era prezent.
Venea totdeauna... ne asculta și venea cu propuneri. Eu cred că pentru România ar fi o variantă foarte bună. Trebuie să așteptăm și o să vedeți că Adrian Veștea va fi instalat premier și va conduce România și lucrurile vor merge pe făgașul normal.”, a declarat Vladimir Petruț, primarul orașului Cavnic.