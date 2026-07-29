Advertising
Politica· 1 min citire
Cristian Popescu Piedone, mesaj de Ziua Imnului Național: „Deșteaptă-te, române!” este un îndemn la implicare și responsabilitate
Foto Facebook
Cristian Popescu Piedone a transmis, de Ziua Imnului Național, un mesaj în care a subliniat că „Deșteaptă-te, române!” reprezintă mai mult decât un cântec oficial, fiind un apel la demnitate, respect față de țară și implicare civică.
Citește și
- 11:38PSD și AUR încep negocieri separate pentru formarea unui nou Guvern. O majoritate ar putea apărea după 10-15 august
- 11:32Bolojan: 'Deșteaptă-te, române!' este un simbol al continuității statului român și al valorilor care ne unesc
- 11:18General (r) Gabriel Oprea: „Deșteaptă-te, române!” rămâne glasul unei națiuni care crede în Dumnezeu, Patrie, Familie și Onoare
- 11:00Nicușor Dan, de Ziua Imnului Național: „Mesajul imnului rămâne la fel de actual pentru tinerele generații”
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Galati și pe Google News