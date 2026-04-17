Prim-vicepreședinte AUR Dan Dungaciu: „Nicușor Dan jignește jumătate de Românie”

„Jumătate dintre români sunt antioccidentali, ne spune președintele României, Nicușor Dan, într-o intervenție publică suficient de confuză, dar suficient de dură în privința acestui calificativ. Alianța pentru Unirea Românilor - AUR, care are în spate 40% din electorat, procent asumat și de domnia sa, ar reprezenta electoratul antioccidental.

Prima observație: presupunând că lucrurile ar sta în acest fel, prima întrebare pe care trebuie să și-o pună președintele României și Președinția, ca instituție, este cum se face că, după decenii la rând de guvernare „occidentală și pro-occidentală” - cum altfel! - au ieșit... jumătate dintre români antioccidentali. Ce le-a făcut acea guvernare? Aceeași guvernare, care este de decenii la putere în România, este și astăzi. Deci întrebarea de bun-simț ar fi: cum se poate ca, după decenii de occidentalism, jumătate dintre români să fie antioccidentali? Care a fost defecțiunea?

Chestiunea mai serioasă este însă alta. Nu poți să jignești jumătate din populația României, mai ales când ești în situația în care ești. Cine sunteți voi, totuși, să vă permiteți să jigniți jumătate din populația României, taxând-o drept antioccidentală? Unde ați învățat voi occidentalismul acesta, care debordează din toate părțile și pozițiile? Unii l-ați învățat pe linia lui Ion Iliescu, alții, probabil, pe la GoldenBlitz, iar ultimii, noi veniții, „noii occidentali”, așa zicând, nu l-ați învățat nici măcar la școlile acelea bune ale lumii lui Soros, care învățau valorile lui Soros, dar măcar la un nivel cât de cât înalt. Ați făcut facultăți pe care nici măcar unii dintre voi nu le-ați terminat cu adevărat, iar alții nici măcar nu și le pun în CV-uri, pentru că erau genul de facultăți care nu vă puteau da nici măcar o diplomă de licență.

Voi sunteți occidentalii României de astăzi? Voi sunteți cei care reprezentați Europa occidentală și luminată în România de astăzi?

Trecând însă peste jignirea, care e totuși gravă, din partea unui președinte la adresa a jumătate dintre români, lucrurile sunt și mai grave. Când un președinte al României face această afirmație, de fapt reia tipul de discurs pe care l-a mai avut când a etichetat România ca țară coruptă, fără să clipească, fără să-i pese. Când spui că jumătate dintre români sunt antioccidentali, după toate tensiunile prin care a trecut România, după ce tu, ca putere, ai înglodat alegerile, ca o situație fără precedent în Occidentul pe care îl preamărești atât, înseamnă un gest de iresponsabilitate.

Și, în paranteză fie spus, președintele României începe să semene tot mai mult cu Boris Elțîn, care a fost pus președinte de o conspirație, mai mult sau mai puțin explicită, de la Davos, din 1996. A fost ținut în primul mandat, septic, apărat, protejat, iar în al doilea mandat, când nu mai avea nimeni nevoie de el, au lăsat presa să publice tot ceea ce presa știa despre Boris Elțîn. Și toate scenele acestea penibile despre fostul președinte al Federației Ruse, care abundă acum pe internet, existau, evident, și în primul mandat, dar atunci cineva încă avea grijă ca despre ele să nu se știe nimic.

Revenind la problema noastră, când spui că jumătate dintre români sunt antioccidentali, tu, care te-ai comportat în cel mai antioccidental mod cu putință, nu faci decât să ții România ruptă în două. Un președinte, în condițiile de criză fără precedent, interne și externe, n-ar trebui să facă asta. Un președinte ar trebui să pună România împreună, să discute, nu să se înțeleagă în toate, dar să poată discuta. România are nevoie de un spațiu al comunicării și al dialogului, dar pentru asta minima condiție este minimul respect pentru celălalt, chiar dacă celălalt este în opoziție.

Când un președinte se comportă altfel, înseamnă că nu înțelege nimic. Când un președinte se comportă așa, înseamnă că este principalul actor care subminează încrederea în instituții, și, certați-mă că o spun, încrederea în Occident. Cu asemenea tipuri de comportament, subminați și ideea de Occident, și ideea de ce înseamnă spațiu public, comunicare, democrație, respect reciproc, absolut obligatorii, bunul-simț despre care se vorbea în lumea anglo-saxonă și pe care trebuie să-l avem fiecare dintre noi.

Cu asemenea tipuri de abordări, cu asemenea manieră de a trata jumătate din România, nu mai ai nevoie de Rusia ca să subminezi instituțiile. Nu mai ai nevoie de Rusia ca să ducă la dezbinare, ruptură, ceartă, dispute virulente. Este suficient să ai instituția prezidențială și instituțiile aferente puterii de astăzi, care tac și nu spun nimic, lăsând România să se scufunde tot mai jos, cel puțin din punctul de vedere al rezistenței și rezilienței societale și naționale”, a declarat Dan Dungaciu, prim-vicepreședinte AUR.

