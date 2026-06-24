Predoiu, reacție după tensiunile din PNL: „Nu voi contesta o eventuală excludere”

Ministrul interimar al Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a declarat miercuri că nu va contesta o eventuală decizie de excludere din Partidul Național Liberal.
Liberalul a făcut mai multe referiri la situația internă din partid, subliniind diferențele de viziune privind participarea la guvernare și direcția politică a formațiunii.
El a evidențiat ceea ce consideră a fi un paradox în modul de raportare la deciziile politice recente, susținând că există interpretări diferite asupra loialității în funcție de tipul de guvern susținut.
„Politica este arta posibilului. De peste o lună de zile, eu şi alţi colegi din PNL am susţinut constant că partidul trebuie să participe la guvernare, deoarece România are nevoie de un Guvern funcţional, cu puteri depline, şi fără PNL nu se prea poate. PNL este soluţia crizei politice, nu AUR. Pieţele financiare şi mediul economic şi-ar putea pierde răbdarea, iar prelungirea incertitudinii a generat costuri şi riscuri pe care nu ni le puteam permite. În tot acest timp, în partid s-a discutat şi s-a votat în mod repetat ideea că PNL nu ar trebui să continue la guvernare alături de PSD şi că o perioadă în opoziţie ar reprezenta cea mai bună opţiune pentru viitorul partidului. A fost o poziţie susţinută de conducere şi de majoritatea colegilor”, a transmis Predoiu pe Facebook.
Acesta a precizat că a avut o opinie diferită, susținând necesitatea responsabilității politice în contextul dificultăților cu care se confruntă țara.
„Evoluţia contextului ne-a pus pe unii dintre noi în faţa unei dileme dificile: să acţionăm conform convingerii că ţara are nevoie urgentă de un Guvern sau să ne pliem convingerile în faţa unui comandament partinic. Cu atât mai mult, am privit cu interes schimbarea de abordare din ultimele zile, când conducerea PNL a decis să susţină formarea unui nou Guvern. Dincolo de calculele politice inerente oricărei formaţiuni, important este că s-a făcut un pas înainte pentru depăşirea blocajului şi pentru oferirea unui semnal de stabilitate către societate şi către pieţe. (Rămâne totuşi faptul că cei care au votat un guvern care includea liberali sunt consideraţi suspecţi de neloialitate, dar votarea unui Guvern simplu PSD, chiar şi cu condiţii, este în regulă. E un paradox)”, a mai transmis Cătălin Predoiu.