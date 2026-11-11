Nicușor Dan, despre excluderea AUR de la guvernare: ”Ar fi însemnat retrogradarea ratingului de țară într-o săptămână”
Nicușor Dan
Președintele României, Nicușor Dan, a explicat marți seară de ce AUR a fost exclus de la guvernare și a avertizat că intrarea partidului la putere ar putea afecta grav economia, credibilitatea financiară și securitatea României. Șeful statului a invocat lipsa unui program economic sustenabil, discursul izolaționist, precum și riscul deteriorării relațiilor cu partenerii occidentali.
Nicușor Dan: ”Am toată simpatia pentru simpatizații AUR”
De ce am exclus AUR de la guvernare? Și aici o să încep cu tangențial o discuție despre simpatizanții AUR, pentru care am toată simpatia. Și îmi pare rău că n-am avut mai multe ocazii de a chiar dialoga și cumva dialogul a fost înlocuit din toate părțile cu slogane. Am simpatie și pentru că am fost în situația de a critica statul, am fost în situația de a participa la proteste, cred că la câteva sute, de a da statul în judecată, cred că de sute de ori, de a câștiga și de a nu se întâmpla nimic. Deci înțeleg foarte bine ce înseamnă să fii revoltat de statul român. Și cred că ăsta este principalul motiv pentru care simpatizanții AUR simpatizează AUR. Numai că dacă ești simpatizant, e suficient să protestezi
a spus Nicușor Dan.
Șeful statului a subliniat că un partid care reprezintă milioane de oameni nu se poate limita la proteste, ci trebuie să demonstreze că este pregătit să guverneze responsabil.
Dacă ești partid politic, care reprezinți milioane de oameni, nu mai e suficient să protestezi. Trebuie să dai garanția oamenilor că dacă ajungi să guvernezi ești suficient de încredere, de predictibil, știi unde vrei să ajungi. Și din păcate AUR nu este în situația asta azi. Și o să exemplific. Ca să o spun foarte, foarte direct, AUR la guvernare ar fi însemnat, într-o săptămână, retrogradarea ratingului de țară
a transmis acesta.
Nicușor Dan: ”AUR este un partid populist”
El a ținut să precizeze faptul că AUR este perceput ca un partid populist de piețele financiare și agențiile de rating, iar o eventuală intrare la guvernare ar putea duce la scăderea ratingului de țară și la creșterea costurilor de împrumut ale României.
Nu trebuie să demonstrez nici eu, nici alții că AUR este un partid populist. E suficient, pentru că o să fie, așa cum am spus la început, o să fie două jumătăți, una pe economie și una pe externe și securitate. E suficient ca piața financiară să te numească populist și să se comporte cu tine ca atare. Și asta e situația. AUR este considerat partid populist de întreaga piață financiară, investitori, agenții de rating. Am câteva zeci de studii, pot să vi le pun la dispoziție, care spun că într-o țară în care un partid populist ajunge la guvernare, automat crește rata dobânzii cu care respectiva țară se împrumută. Și revin la ce am spus, suntem la limită cu curba de ajustare fiscală, o limită care nu permite o creștere a nivelului dobânzii azi. Mai important de atât, toate cele trei agenții de rating, Fitch, Moody's, Standard & Poor's, la care toți investitorii se raportează, o spun cu subiect și predicat: o posibilă accedere a AUR la putere este motiv de scădere a ratingului. De ce asta? Pentru că economia, investițiile, finanțarea țin de încredere. Investești când ai încredere că îți recuperezi banii pe care i-ai investit
a afirmat președintele României.
De asemenea, liderul de la Cotroceni a criticat lipsa unui plan economic sustenabil al AUR, arătând că partidul promite reducerea taxelor și reindustrializarea României, fără să explice însă sursele de finanțare pentru aceste măsuri.
Pe un palier financiar: nu au un plan de țară care să fie sustenabil. Ei spun că reduc taxele, dar în același timp vor răscumpăra toate investițiile pe care companii străine le-au făcut în exploatare, că vor reindustrializa România, dar niciodată nu spun cu ce bani. Și oamenii care ne împrumută vor să știe care este planul cu plus și cu minus financiar. Și planul ăsta nu există
a declarat președitele.
Nicușor Dan: ”AUR, un partid a cărui carte de vizită este scandalul”
Mai mult, Nicușor Dan a afirmat că scandalurile reprezintă „cartea de vizită” a AUR și a avertizat că accederea partidului la guvernare ar putea genera conflicte instituționale și afecta stabilitatea țării.
Apoi când ai un partid a cărui carte de vizită este scandalul, pe care l-am văzut inclusiv în Parlamentul României, e previzibil că odată ajuns la putere va crea nenumărate conflicte instituționale și evident va afecta și stabilitatea și funcționarea administrației. Și bineînțeles că avem toate declarațiile împotriva Occidentului, împotriva băncilor, împotriva investitorilor străini, împotriva unor țări care au investiții în România. Adică, dacă ești consultant economic și vine o firmă, o companie franceză și te întreabă dacă să investească în România. Tu, consultant economic, îți aduce aminte că ai un partid AUR la guvernare, al cărui președinte a declarat că Franța e o dictatură comparabilă cu Iranul, că președintele Franței e un dictator, că România e colonie franceză și atunci îi spui din toată plaja de investiții posibile: mai bine nu România de data asta. Și poate îți aduci aminte că e un partid care a spus că dă case cu 35 de mii de euro și a luat datele din buletin ale multor români și după aceea a spus că e un marketing electoral. Și mai spun eu un lucru: nu sunt sigur că, în situația de securitate din regiune, partidul ăsta e în stare să țină țara asta sigură
a menționat el.
Nicușor Dan: ”AUR este un partid izolaționist”
De asemenea, președintele a catalogat AUR drept un partid izolaționist și a subliniat că atitudinea față de partenerii externi poate afecta încrederea și cooperarea în domeniul securității.
AUR este un partid izolaționist. Ce înseamnă asta? Un partid care spune că nu-l interesează cumva relațiile cu partenerii. Și dacă în economie e nevoie de încredere pentru ca, printre altele, să te integrezi în lanțuri de producție care să-ți aducă o dezvoltare economică, în securitate încrederea este cu atât mai importantă, pentru că nu poți să ai securitate fără să fii integrat într-o rețea de securitate cu parteneri și integrarea asta înseamnă încredere, pentru că a avea un parteneriat înseamnă că acel partener îți dezvăluie niște informații care sunt sensibile pentru propria sa securitate. Și asta nu există fără încredere
a mai afirmat Nicușor Dan.
Șeful statului a oferit mai multe exemple privind poziționările AUR față de partenerii externi, făcând referire la SUA, NATO, Uniunea Europeană și Republica Moldova.
Statele Unite și NATO. Poți să ai încredere în AUR când partidul a votat împotriva prezenței trupelor americane în România? Sau când a votat împotriva legii de doborâre a dronelor? Sau când ți-a mulțumit că ai exclus țara lui din Viza Waiver? Sau că îl susține pe un anume Georgescu, care a zis că Deveselu este o rușine diplomatică pe care o va reevalua? Sau că îl susține pe un anume Georgescu, care a zis că baza Mihail Kogălniceanu este construită pentru a ataca Rusia? Cum vrei să aduci trupe americane și NATO în România când ai la guvernare un partid care spune că baza în care vrei tu să-i aduci e făcută ca să atace Rusia?
Pe Uniunea Europeană, cum poți, cu AUR la guvernare, să te integrezi în mecanisme europene pe flancul estic, când acest partid spune: conducerea degenerată de la Bruxelles, idiocrația de la Bruxelles, comisari sovietici, dictatura în Europa impusă de Ursula și de Macron sau care, printr-un gest simbolic, taie tortul, care reprezintă integritatea territorială a unui stat european. Cum vei păstra Franța națiune cadru în România, adică acea țară care coordonează eforturile tuturor aliaților de apărare a României, când, așa cum am spus, Franța e o dictatură, ca Iranul și toate lucrurile pe care le-am spus.
Cum poți continua procesul de aderare al Moldovei la Uniunea Europeană cu un partid la guvernare care spune că Maia Sandu a furat alegerile din Moldova și că Moldova e o dictatură susținută de Comisia Europeană și de von der Leyen. Ca să rezum, o prezență AUR la guvernare ar duce la partenerii noștri întrebarea legitimă dacă România va continua să-și respecte angajamentele pe care și le-a luat
a conchis președintele României.
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