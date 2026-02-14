Nicușor Dan, avertisment dur pentru Guvernul Bolojan: „Să se preocupe mai mult de probleme și mai puțin de zgomot și lozinci”

Președintele Nicușor Dan a comentat datele publicate vineri de Institutul Național de Statistică (INS), potrivit cărora România a intrat oficial în recesiune tehnică, înregistrând o contracție de 2% la începutul anului, pe fondul scăderii consumului. Șeful statului a lansat un avertisment la adresa executivului condus de Bolojan, transmițându-i „să se preocupe mai mult de problemele structurale și mai puțin de zgomot și lozinci”.

Președintele Nicușor Dan a comentat datele publicate vineri de Institutul Național de Statistică (INS), potrivit cărora România a intrat oficial în recesiune tehnică, înregistrând o contracție de 2% la începutul anului, pe fondul scăderii consumului. Șeful statului a lansat un avertisment la adresa executivului condus de Bolojan, transmițându-i „să se preocupe mai mult de problemele structurale și mai puțin de zgomot și lozinci”.

Nicușor Dan îi invită pe români să privească cu echilibru vestea recesiunii tehnice a României.

Șeful statului a subliniat că, în ciuda încetinirii economiei, România reușește să reducă un deficit bugetar major fără a apela la asistență externă, cum s-a întâmplat în timpul crizei din 2009-2010.

Nicușor Dan, avertisment pentru Guvernul condus de Bolojan: „Să se preocupe mai mult de problemele structurale și mai puțin de zgomot și lozinci”

Totodată, Nicușor Dan a atras atenția asupra problemelor structurale care persistă în economie.

În același timp, Nicușor Dan s-a arătat optimist, menționând că economia privată rămâne solidă, iar programele guvernamentale și fondurile europene pot genera dezvoltare.

Nicușor Dan îi invită pe români să pună presiune pe decidenții politici pentru rezolvarea problemelor

Nicușor Dan a lansat un avertisment dur la adresa executivului condus de Ilie Bolojan, îndemnându-i în același timp pe cetățeni să continue să exercite presiune „cu echilibru” asupra clasei politice pentru a accelera reformele esențiale.

„Vă invit să privim cu echilibru datele publicate azi de INS.1. Economia a suferit o contracție de 2% pentru că s-a redus consumul. Pentru unii, reducerea consumului a venit din diminuarea puterii de cumpărare, pentru alții din prudența față de viitorul economic.2. România reușește totuși să reducă un deficit bugetar masiv fără asistență externă, fără FMI și fără criza economică pe care a trăit-o în 2009–2010.3. Nu e ceva ce descoperim acum. Economia României încetinește de patru ani, în ciuda unor deficite imense. Limitarea corupției, creșterea competitivității, corespondența între așteptările mediului privat și ce face politicul sunt lucruri pe care le avem de rezolvat de mult timp.4. Avem motive de optimism. Avem o economie privată solidă. Programul SAFE a fost bine întocmit de guvern și va genera dezvoltare. Fondurile europene, și PNRR, și structurale, vor genera dezvoltare. Sunt ușoare progrese pe diminuarea evaziunii fiscale.Evident că România are enorm de multe de reparat, în justiție, în economie, în educație, în sănătate.Responsabilii politici să se preocupe mai mult de problemele structurale și mai puțin de zgomot și lozinci.Iar dumneavoastră, cetǎțenii, continuați să puneți, cu echilibru, presiune pe decidenții politici pentru rezolvarea acestor probleme.Eu rămân implicat și alături de dumneavoastră în acest demers, susținând aceleași obiective și aceeași responsabilitate publică.”, a scris Nicușor Dan pe Facebook.