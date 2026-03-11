Politica· 1 min citire
Nicușor Dan, anunț de ultim moment după ședința CSAT
11 mar. 2026, 12:45
Actualizat: 11 mar. 2026, 12:45
Nicușor Dan, anunț de ultim moment după ședința CSAT
Nicușor Dan urmează să anunțe dacă România va permite dislocarea temporară a unor trupe și a unor avioane de luptă americane pe teritoriul țării noastre, la baza aeriană Mihail Kogălniceanu.
Urmărește declarațiile președintelui României, după ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării, aici:
