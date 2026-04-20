Niculina Stelea (senator AUR): „România, în fața unei catastrofe demografice fără precedent. Guvernul tace în timp ce natalitatea scade alarmant”

Senatorul AUR Niculina Stelea atrage atenția asupra unei crize demografice majore, în fața căreia România pierde teren. Până în anul 2100, pe fondul declinului dermografic accentuat și al lipsei unor măsuri concrete de stimulare a natalității, România ar putea ajunge la 13-14 milioane de locuitori.

„Eurostat a publicat un studiu care arată că populația UE ar urma să scadă cu 53 de milioane de locuitori până la sfârșitul acestui secol. Media în Uniune va fi de minus 12,3%, dar populația României ar urma să se micșoreze cu 24,3%. Asta înseamnă să ajungem undeva la 13-14 milioane de locuitori efectivi în țară.

În analiza lor, experții au luat în calcul și politicile publice promovate de fiecare stat membru, iar, în cazul țării noastre, nu s-au găsit, practic, deloc măsuri pro-active de stimulare a natalității. Ba din contră, vă reamintesc că actualul Guvern condus de Ilie Bolojan a introdus acel impozit de 10% pentru mamele care încasează indemnizație de creștere a copilului.

Efectele economice, sociale și culturale sunt dramatice. Este o temă absolut crucială pentru viitorul României, dar, din păcate, la București, nu ai cu cine să discuți. Nivelul guvernării este jos de tot: la cutii de pantofi și șobolani în cămară.

Ca dovadă a lipsei de preocupare de la nivelul Ministerului Muncii, în februarie, eu am avut o declarație politică în Parlament prin care trăgeam un semnal de alarmă că România a avut în 2025 cele mai puține nașteri din 1888 încoace. Lansam atunci un apel către toate forțele politice din România, un apel către Premierul Ilie Bolojan, către ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, Florin Manole, către Comisia Națională de Strategie și Prognoză, către Institutul de Economie Mondială să înceapă lucrul la o strategie concretă de încurajare a natalității.

Nicio reacție. Zero. Nu le pasă. PSD nu au vrut să voteze nici măcar acea eliminare a impozitării mamelor de către Bolojan. Acesta le este nivelul actual.

Păstrez ideea că aceasta este principala problemă a României de astăzi. Avem nevoie de stimulente care să-i încurajeze pe tineri să-și întemeieze familii și să facă copii. De asemenea, avem nevoie de politici publice pentru întoarcerea în țară a celor care sunt la vârsta adultă și care și-au născut copiii în Occident, dar care și-ar dori să se repatrieze. Noi, AUR, vrem un baby boom sprijinindu-i pe tineri să facă copii: facilități fiscale, credite mai ușor accesibile pentru o casă, condiții mai bune și mai flexibile la locurile de muncă, creșe, școli și spitale.

Dacă nu acționăm acum, această inversare a piramidei vârstelor va pulveriza economia națională. Criza va fi infinit mai mare decât situația deficitului bugetar de acum sau orice recesiune tehnică”, a declarat Niculina Stelea, senator AUR.

MATERIAL PUBLICITAR POLITIC PARTIDUL ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMANILOR (AUR). Notificare privind transparența la https://www.realitatea.net/notificare-transparenta-publicitate-politica-2026