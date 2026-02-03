Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, în vizită oficială de trei zile în Israel
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, în vizită oficială de trei zile în Israel
Digitalizare și asigurările de sănătate, pe agenda vizitei
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, începe marți o vizită oficială de trei zile în Israel, delegația fiind condusă de președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, vizita fiind axată pe cooperarea în domeniul sănătății și digitalizării.
"Vizita se înscrie în demersurile României de extindere a cooperării internaționale și de preluare a bunelor practici relevante pentru dezvoltarea sistemului de sănătate, digitalizarea în sănătate și a asigurărilor de sănătate", a transmis Ministerul Sănătății.
Pe agendă se află discuții cu președintele Knessetului, Amir Ohana, și cu prim-ministrul Benjamin Netanyahu, precum și vizite în spitale de referință precum Hadassah Ein Kerem Hospital și Herzog Hospital.
Mai sunt programate întâlniri cu reprezentanți ai mediului privat din sănătate și ai asigurărilor de sănătate, printre care Meuhedet Health Services.
Citește și:
- 11:59 - Iranul refuză negocierile cu SUA: „Putem continua războiul cât vrem”
- 11:56 - Ședință cu scântei în coaliție. Liderii se contrează pe bugetul pe 2026
- 11:35 - Avocatul Poporului ar putea bloca reformele de administrație ale lui Bolojan dacă sesizează CCR: „Ordonanța este în analiza noastră”
- 09:58 - Rusia a atacat Ucraina cu 149 de drone
Urmărește știrile Realitatea de Galati și pe Google News