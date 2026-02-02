Ilie Bolojan fuge din nou de jurnaliști, într‑un gest de sfidare supremă. Cum pregătește relansarea economică în spatele ușilor închise – VIDEO

Ilie Bolojan continuă să sfideze presa și, implicit, opinia publică, refuzând să stea de vorbă cu jurnaliștii

Ilie Bolojan continuă să sfideze presa și, implicit, opinia publică, refuzând să stea de vorbă cu jurnaliștii. Șeful Guvernului și al PNL a venit la ședința organizată cu liberalii, cărora vrea să le ceară sprijinul pentru ca, până miercuri, să poată pune în transparență pachetul de măsuri economice, potrivit unor surse citate de Realitatea Plus. La finalul ședinței, Bolojan a plecat în același fel, refuzând orice discuție cu presa.

La ședința conducerii PNL, atmosfera a fost extrem de tensionată, la un moment dat Ilie Bolojan cerându-le parlamentarilor să nu-i mai atace planurile, pentru că n-ar ajuta partidul să aibă „o poziție subrezită în coaliție”, potrivit surselor citate de Realitatea Plus.

Asaltat de reproșurile liberalilor care nu-i susțin planurile și faptul că și-a adus oamenii de încredere de la Oradea, Bolojan a afirmat chiar că „nu vă cer să mă susțineți pentru măsurile pe care le iau, dar vă cer să nu ne torpilăm din interior.”

Pachetul de măsuri pentru relansarea economică ar urma să fie finalizat până miercuri, potrivit unor surse citate de Realitatea Plus. Documentul le-ar fi fost transmis liberalilor în ședința de partid și urmează să fie publicat în transparență până la mijlocul săptămânii, după care Guvernul își va asuma răspunderea în Parlament.

Noul apchet de măsuri economice a produs o ruptă în coaliție, între PNL și PSD, privind implementarea în paralel a măsurilor de austeritate propuse de Ilie Bolojan și a celor de relansare economică susținute de social-democrați.