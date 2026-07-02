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Politica· 2 min citire
Guvernul decide astăzi dacă sesizează CCR în scandalul cu Înalta Curte privind drepturile salariale
Ilie Bolojan/ Colaj foto
Guvernul urmează să discute astăzi dacă va sesiza Curtea Constituțională, în contextul unei excepții de neconstituționalitate, după ce Înalta Curte de Casație și Justiție, condusă de Lia Savonea, a acționat în instanță Executivul pentru plata unor drepturi salariale.
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