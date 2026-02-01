Decizia PSD după ședința de la Vila Lac. Partidul va susține două pachete guvernamentale

Partidul Social Democrat anunță că susține adoptarea în regim de urgență a două pachete majore

Partidul Social Democrat anunță că susține adoptarea în regim de urgență a două pachete majore – unul pentru relansare economică și unul de solidaritate socială – măsuri care, potrivit formațiunii, sunt esențiale pentru protejarea pensionarilor și a categoriilor vulnerabile în fața creșterii accelerate a costului vieții.

„Nu putem pierde vremea cu discuții sterile despre funcții”

PSD transmite că adoptarea acestor pachete nu este doar necesară, ci „absolut obligatorie”. Președintele partidului, Sorin Grindeanu, avertizează că nivelul de suportabilitate al populației a fost depășit.

”Prioritatea absolută a acestui moment este costul vieții și nivelul de trai al românilor. Adoptarea pachetului de relansare economică și a pachetului de solidaritate, cu măsuri pentru pensionari, familii cu venituri mici și pentru celelalte categorii vulnerabile, nu poate fi blocată de discuții sterile despre funcții sau scenarii politice care generează instabilitate. Îi avertizez pe toți cei responsabili că limita de suportabilitate a fost deja depășită, iar România nu își mai permite tot felul de experimente financiare care lovesc direct în populație și companii”

Pachet de 3,39 miliarde de lei, pentru peste 5 milioane de beneficiari

Potrivit PSD, pachetul de relansare economică este „vital pentru menținerea locurilor de muncă și pentru supraviețuirea firmelor românești”, iar pachetul de solidaritate „asigură protecție minimă pentru cei loviți direct de austeritate: pensionarii cu pensii mici, copiii cu dizabilități, mamele cu copii, veteranii sau persoanele cu handicap”.

Social-democrații precizează că este vorba despre un set de măsuri cu un impact bugetar total de 3,39 miliarde de lei, care vizează peste 5 milioane de beneficiari.

Sprijin financiar pentru 2,8 milioane de pensionari

În ceea ce privește pensionarii, PSD propune acordarea unui sprijin financiar în două tranșe egale, în aprilie și decembrie, pentru 2,8 milioane de persoane, astfel:

1.000 de lei pentru 1,24 milioane de pensionari cu venituri sub 1.500 de lei;

800 de lei pentru 497.000 de pensionari cu venituri între 1.501–2.000 de lei;

600 de lei pentru 612.000 de pensionari cu venituri între 2.001–3.000 de lei.

Schema de ajutor pentru gaze, după modelul din energie

PSD mai arată că „se impune introducerea unei scheme de ajutor pentru persoanele vulnerabile după liberalizarea prețurilor la gaze, pe modelul celei din energie”, pentru a proteja consumatorii cu venituri reduse de efectele scumpirilor.

Totodată, partidul transmite că „nu va accepta vreun leu tăiat din bugetul Educației”, argumentând că reducerile de costuri operate în 2025 „au provocat deja probleme majore sistemului de învățământ”.

PSD: nu susținem prelungirea austerității pe spatele celor vulnerabili

„Partidul Social Democrat va susține doar soluții care reduc presiunea asupra oamenilor și economiei și va sancționa politic orice tentativă de a prelungi austeritatea pe seama celor vulnerabili”, se arată în comunicat.

PSD insistă că aprobarea acestor pachete „este necesară și trebuie să fie realizată cu celeritate înainte de adoptarea bugetului consolidat pentru anul 2026”.

Investiții menținute la nivelul anului 2025 și bani în continuare la autoritățile locale

Formațiunea mai anunță că va insista pentru:

continuarea investițiilor în infrastructura mare de transport;

investiții în sănătate;

continuarea programelor din agricultură;

menținerea cuantumului investițiilor în comunitățile locale la nivelul anului 2025.

PSD consideră că, pentru a susține aceste investiții, „autoritățile locale trebuie să păstreze, în cotele existente, sumele din impozitele și taxele locale colectate de la contribuabili”.

