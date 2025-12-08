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Politica· 1 min citire
Coaliția se reunește miercuri, în prima ședință după victoria PNL la Primăria Capitalei - SURSE
Coaliția se reunește miercuri, în prima ședință după victoria PNL la Primăria Capitalei - SURSE
Sorin Grindeanu solicită eliminarea de urgență a taxei pe sere
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