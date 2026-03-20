Bugetul de stat pe anul acesta a fost adoptat de Parlament

Proiectul legii bugetului de stat pe 2026 a fost adoptat de plenul reunit al Parlamentului.

S-au înregistrat 319 voturi pentru, 104 împotrivă şi o abţinere. De votul senatorilor şi deputaţilor a trecut şi bugetul asigurărilor sociale, cu 314 voturi pentru, 105 contra şi 12 abţineri.

După vot, premierul Ilie Bolojan a declarat că bugetul de stat reprezintă centura de siguranţă a ţării noastre în faţa unor derapaje nedorite.

Şeful Executivului a precizat că bugetul de stat asigură fondurile necesare pentru investiţii, salarii şi pensii. Pe de altă parte, preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a spus că, după adoptarea acestei legi atât de importante, prioritatea Guvernului trebuie să fie preţul la carburanţi şi la energie.

El a mai menţionat că PSD nu renunţă la consultarea internă cu privire la posibila ieşire de la guvernare.

Dezbaterile de astăzi s-au desfăşurat în ritm alert, după ce zilele trecute au existat multe momente tensionate, cu blocaje în comisiile de buget-finanţe, cu schimburi dure de replici între partidele din coaliţie, dar şi între putere şi opoziţie.

A fost nevoie de un compromis pentru depăşirea impasului legat de suplimentarea fondurilor destinate măsurilor sociale, astfel încât bugetul să poată ajunge în dezbaterea plenului reunit.

Deși votul final era așteptat în această după-amiază sau chiar pe seară, bugetul de stat și cel al asigurărilor sociale pe 2026 au fost adoptate.

Senatorii și deputații s-au mobilizat și au dezbătut în liniște anexele rămase de la proiectul legii bugetului de stat, care au trecut în forma elaborată de guvern.

Toate amendamentele reprezentanților opoziției au fost respinse, în timp ce unii au cerut fonduri pentru consolidarea unor clădiri, alții au solicitat bani pentru biserici sau drumuri locale.

De asemenea, au fost adoptate bugetele mai multor ministere, ar fi Ministerul Economiei, Energiei, Culturii, dar și pentru Ministerul Public, inclusiv bugetele Agenției Naționale pentru Integritate, SIE, SRI și pentru posturile publice de radio și televiziune.

Imediat, deputații și senatorii au trecut la dezbaterea pe articole și anexa proiectului legii bugetului asigurărilor sociale, care este un buget specializat, legat direct de proiecția socială a cetățenilor.

Practic, după votul de astăzi, parlamentarii au la dipoziție două zile pentru a ataca la Curtea Constituțională proiectul bugetului de sat și cel al asigurărilor sociale, iar dacă nu se vor depune sesizări, cele două legi vor fi transmise președintele spre promulgare.

Declarația premierului Ilie Bolojan la adoptarea bugetului pe 2026: