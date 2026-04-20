Bogdan Velcescu (deputat AUR): „Căsătoria nu este un contract cu termen de expirare. Este temelia familiei”

„Propunerea discutată prin presă zilele acestea privind introducerea unei „căsătorii pe durată determinată” arată cât de departe a ajuns această tendință de a relativiza lucruri esențiale pentru societate. Nu este vorba despre o simplă idee teoretică, ci despre o direcție care transformă căsătoria într-un aranjament provizoriu, golit de sens.

Căsătoria nu este un experiment juridic și nici un contract care se reînnoiește la termen. Este o asumare, o construcție în timp, un angajament care stă la baza familiei. Dacă începi să o tratezi ca pe ceva temporar, lovești direct în stabilitatea relațiilor și în siguranța copiilor.

În loc să discutăm despre soluții care să întărească familia – sprijin real pentru tineri, condiții mai bune pentru creșterea copiilor, stabilitate economică – ajungem să punem sub semnul întrebării chiar definiția mariajului. Este o inversare periculoasă a priorităților.

România are deja o problemă serioasă în ceea ce privește natalitatea și stabilitatea familială. În acest context, astfel de idei nu ajută, ci adâncesc o criză existentă.

Nu construiești încredere și stabilitate introducând incertitudine în chiar fundamentul relațiilor de familie.

Românii nu au uitat nici modul în care a fost tratată tema familiei în trecut. În 2018, s-a preferat descurajarea participării la referendum, în locul unei dezbateri oneste. Astăzi vedem cum apar propuneri care merg mai departe pe aceeași direcție.

Dacă ajungem să tratăm căsătoria ca pe un contract cu termen limită, atunci problema nu mai este doar una juridică, ci una de direcție. Pentru că atunci când slăbești această fundație, efectele nu rămân la nivel teoretic. Se văd în familii, în copii și în felul în care funcționează întreaga societate”, a declarat Bogdan Velcescu, deputat AUR.

