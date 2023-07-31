"Rabla local" începe astăzi, la ora ora 10 - Câți bani se vor da și care sunt condițiile

Șoferii vor primi 3.000 de lei pentru casarea unei mașini mai vechi de 15 ani, fără să fie obligați să cumpere o mașină nouă
Programul Rabla Local începe astăzi. Șoferii vor primi 3.000 de lei pentru casarea unei mașini mai vechi de 15 ani, fără să fie obligați să cumpere o mașină nouă. Practic, oamenii vor primi un voucher de 3000 de lei. Suma este suportată atât de Ministerul Mediului, cât și de autoritățile locale. Ministrul Mediului, Mircea Fechet, a anunțat că prin acest program se alocă un buget de aproape un sfert de miliard de lei. 500 de primării sunt înscrise în acest program. Autoritățile își propun ca prin acest pas să scoată 100.000 de rable de pe străzile României.
Rabla Local: Cum să primești 3.000 lei pentru casarea mașinii vechi și poluante
Dacă ai o mașină veche și poluantă, care îți consumă mult combustibil și îți pune în pericol siguranța în trafic, ai acum ocazia să scapi de ea și să primești 3.000 lei în schimbul ei. Programul Rabla Local, lansat de Ministerul Mediului, îți oferă această posibilitate, dacă te înscrii până pe 31 august 2023. Află în acest articol ce este programul Rabla Local, cine poate beneficia de el, ce pași trebuie să urmezi și ce avantaje are pentru tine și pentru mediu.
Ce este programul Rabla Local
Programul Rabla Local este un program național de casare a autovehiculelor uzate, care are ca scop reducerea poluării și a emisiilor de gaze cu efect de seră, precum și îmbunătățirea calității aerului și a siguranței rutiere. Programul este finanțat din Fondul pentru Mediu și din bugetele locale ale primăriilor înscrise în program. Bugetul total al programului este de 240 de milioane de lei, iar numărul estimat de beneficiari este de 100.000 de români.
Cine poate beneficia de programul Rabla Local
Programul Rabla Local se adresează persoanelor fizice care au domiciliul pe raza unei unități administrativ-teritoriale (UAT) validată în program și care dețin un autovehicul mai vechi de 15 ani, care nu respectă normele de poluare Euro 4 sau superioare. Lista celor aproximativ 500 de UAT-uri validate se află pe site-ul Agenției pentru Fondul de Mediu (AFM). Pentru a verifica dacă localitatea ta este eligibilă, poți accesa acest link.
Ce pași trebuie să urmezi pentru a te înscrie în programul Rabla Local
Pentru a te înscrie în programul Rabla Local, trebuie să urmezi următorii pași:
- Să te înregistrezi pe site-ul AFM, dacă nu ai făcut-o deja pentru un alt program. Înregistrarea este simplă și rapidă și necesită doar câteva date personale.
- Să completezi formularul online de înscriere în program, care va fi disponibil pe site-ul AFM începând de luni, 31 iulie 2023, ora 10:00. Formularul va conține date despre autovehiculul pe care vrei să-l casezi, precum numărul de înmatriculare, seria șasiului, capacitatea cilindrică etc.
- Să aștepți validarea cererii tale de către AFM și primirea unui cod unic de identificare, care va fi trimis prin e-mail sau SMS.
- Să predai autovehiculul la un centru autorizat de colectare a deșeurilor metalice feroase și neferoase, care va emite un certificat de distrugere a autovehiculului.
- Să depui certificatul de distrugere la primăria localității tale, care va elibera un tichet valoric în valoare de 3.000 lei.
- Să folosești tichetul valoric după cum dorești. Nu există obligativitatea achiziționarii unui nou autovehicul.
Ce avantaje are programul Rabla Local pentru tine și pentru mediu
Programul Rabla Local are multiple beneficii atât pentru tine, cât și pentru mediu. Iată câteva dintre ele:
- Primești 3.000 lei pentru casarea mașinii vechi și poluante, pe care altfel nu ai fi putut să o vinzi sau să o repari.
- Contribui la reducerea poluării și a emisiilor de gaze cu efect de seră, care afectează calitatea aerului și sănătatea oamenilor.
- Îmbunătățești siguranța rutieră, deoarece mașinile vechi sunt mai predispuse la accidente și defecte tehnice.
- Economisești combustibil, dacă decizi să cumperi o mașină nouă, mai eficientă și mai performantă.
- Te bucuri de o mobilitate mai bună, dacă alegi să folosești alte mijloace de transport, cum ar fi transportul în comun, bicicleta sau mersul pe jos.
Nu rata această oportunitate de a scăpa de mașina veche și poluantă și de a primi 3.000 lei în schimbul ei. Programul începe luni, 31 iulie 2023, ora 10:00, și se încheie pe 31 august 2023, ora 16:30 sau până la epuizarea bugetului.
Sursa: Realitatea Financiara