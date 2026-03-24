Bogdan Ivan: Mecanism pentru a preveni majorarea artificială a tarifelor la pompă

Guvernul intervine pe piaţa carburanţilor din România şi se pregăteşte să adopte, marți, prin ordonanţă de urgenţă, măsuri de protejare a populaţiei şi economiei.

Limitarea adaosului comercial şi exporturi controlate sunt două din măsurile avute în vedere.

Intervenţia de stabilizare a pieţei vine într-un context internaţional tensionat, marcat de creşteri semnificative ale preţurilor la benzină şi motorină din cauza războiului din Orientul Mijlociu.

Ministrul energiei, Bogdan Ivan, a declarat că va exista şi un mecanism specific pentru a preveni majorarea artificială a tarifelor la pompă:

Bogdan Ivan: Este evident că aceste măsuri nu vor putea să absoarbă integral şocul perturbaţiilor mondiale create de conflictul din Orientul Mijlociu, dar vor avea efecte care vor temporiza această creştere. Principalele măsuri care vor viza o decizie a Guvernului României, prin adoptarea unei ordonanţe de urgenţă, prevăd declararea stării de criză în domeniul combustibililor, limitarea exporturilor de Diesel din ţara noastră, limitarea adaosului comercial al companiilor din industria petrolieră la 50% din media anului 2025, crearea unui mecanism prin care sunt zero şanse pentru orice companie de a specula o creştere artificială a combustibillor la pompă şi eliminarea obligativităţii de minm 8% biocombustibili la benzină, lucru care de asemenea pune presiune asupra preţului

Experţii în energie sunt de părere că măsurile pregătite de Guvern vor avea un impact limitat şi temporar. Aceştia susţin că preţurile sunt dictate în special de evoluţia petrolului pe pieţele internaţionale, iar soluţiile reale ţin de reducerea consumului.

Dumitru Chisăliţă, preşedintele Asociaţiei Energia Inteligentă a explicat că motorina ieftină nu mai este un scenariu realist, iar tarifele ar putea rămâne la peste 10 lei/litru, chiar dacă situaţia geopolitică se îmbunătăţeşte, şi asta din cauza presiunilor de pe piaţa energetică.