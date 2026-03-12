Volodimir Zelenski a ajuns în România. Liderul de la Kiev va fi primit de Nicușor Dan la Palatul Cotroceni, la ora 13:30

Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, efectuează, joi, o vizită oficială în România, urmând a discuta cu preşedintele Nicusor Dan şi cu premierul Ilie Bolojan. Agendele detaliate ale întâlnirilor nu au fost făcute publice din motive de securitate.

Volodimir Zelenski a ajuns în România.

După vizita în România, Volodimir Zelenski va fi primit vineri de Emmanuel Macron la Paris

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, va fi primit vineri de omologul său francez Emmanuel Macron, la Palatul Elysee, unde vor dicuta printre altele despre ”mijloacele vizând întărirea presiunii asupra Rusiei” după patru ani de război.

Cei doi lideri ”vor discuta de asemenea despre condițiile unei păci juste, durabile și vor evalua angajamentele luate în cadrul Coaliției de Voință privind garanțiile de securitate”, a precizat președinția franceză.

Nicușor Dan îl va primi pe Volodimir Zelenski la Cotroceni, la ora 13.30

Administraţia Prezidenţială a anunțat că Volodimir Zelenski va fi primit de Nicușor Dan la Palatul Cotroceni, la ora 13.30.

Cei doi şefi de stat vor avea convorbiri tête-à-tête, urmate de discuţii oficiale şi declaraţii comune de presă, programate în jurul orei 15.00.