CSM a dat aviz NEGATIV privind numirea Cristinei Chiriac în funcţia de procuror general! Numirea lui Marius Voineag la DNA, analizată într-o ședință viitoare
CSM a dat aviz NEGATIV privind numirea Cristinei Chiriac în funcţia de procuror general! Numirea lui Marius Voineag la DNA, analizată într-o ședință viitoare
Consiliul Superior al Magistraturii a avizat negativ propunerea ministrului Justiţiei de numire în funcţia de procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a magistratului Cristina Chiriac, procuror în cadrul DNA Iași.
În cazul actualului procuror general Alex Florența, candidat pentru adjunct al șefului DNA, decizia a fost amânată, pentru că a fost egalitate de voturi.
Cristina Chiriac, propusă de ministrul Radu Marinescu pentru postul de procuror general, a primit un singur vot în favoarea sa – chiar al ministrului – și cinci împotrivă.
"Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a avizat negativ propunerea ministrului Justiţiei de numire în funcţia de procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a doamnei Cristina Chiriac, procuror în cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Serviciul teritorial Iaşi. (1 vot da, 5 voturi nu)", se arată în hotărârea CSM.
Ministrul Justiției poate trece peste avizul CSM
În cazul unui aviz negativ al Secţiei pentru procurori a CSM, ministrul Justiţiei organizează un nou interviu exclusiv cu candidatul respectiv și poate trece peste opinia generală, transmitând propunerea de numire în funcție către preşedintele țării. Ministrul are și varianta de a accepta opinia generală și de a retrage propunerea, urmând să declanşeze o nouă procedură de selecţie în cel mult 60 de zile.
Tot joi, în cadrul ședinței Secției pentru Procurori, CSM a hotărât ca la întrunire ulterioară să fie analizată propunerea ministrului Justiţiei de numire în funcţia de adjunct al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a magistratului Marius-Ionuț Voineag, procuror în cadrul DNA. În cazul lui, ca și al actualului procuror general Alex Florența, candidat pentru adjunct al șefului DNA, votul a fost indecis.
Citește și:
- 17:18 - Trump: Oprirea programului nuclear al Iranului este „mai importantă” decât creșterea prețului petrolului
- 16:31 - Ediție INCENDIARĂ diseară la 20:55: Culisele Statului Paralel cu Anca Alexandrescu!
- 16:19 - Blocaj în UE: Zelenski solicită un „plan B” pentru Ucraina după ce Viktor Orban a blocat pachetul de 90 de miliarde
- 16:02 - Volodimir Zelenski și Nicușor Dan au semnat acordurile și parteneriatele stategice comune, la Palatul Cotroceni
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Galati și pe Google News