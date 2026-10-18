Tragedie în Galați! O femeie a fost găsită carbonizată în propria locuință, după un incendiu devastator

O femeie a murit după ce locuința sa din județul Galați a fost cuprinsă de un incendiu.
Trupul victimei a fost găsit carbonizat de pompierii ajunși la fața locului, după ce vecinii au observat flăcările și au cerut ajutorul autorităților.
Vecinii au observat incendiul și au sunat la 112
Incendiul a izbucnit în primele ore ale dimineții, iar vecinii au fost cei care au observat focul și au alertat serviciile de urgență. Aceștia au încercat să intervină înainte de sosirea echipajelor, însă situația era gravă.
La verificarea locuinței, pompierii au descoperit trupul neînsuflețit al femeii în interiorul casei.
Cauza incendiului, stabilită în urma cercetărilor
Autoritățile urmează să stabilească toate împrejurările în care s-a produs incendiul și condițiile care au dus la moartea victimei.
Astfel de evenimente evidențiază pericolul incendiilor izbucnite în locuințe, mai ales atunci când focul se extinde rapid și persoanele aflate în interior nu mai pot ajunge la timp într-un loc sigur.