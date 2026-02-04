Actualitate· 1 min citire
Tomata 2026: Legumicultorii se pot înscrie până pe 15 aprilie
4 feb. 2026, 10:38
Actualizat: 4 feb. 2026, 10:38
Tomata 2026: Legumicultorii se pot înscrie până pe 15 aprilie
Articol scris de Scris de Realitatea de Galati
Ministerul Agriculturii va continua programul „Tomata”
Sprijinul de minimis nu se limitează doar la tomate şi poate fi accesat pentru mai multe culturi de legume.
Ministerul Agriculturii va continua programul „Tomata” şi anul acesta.
Legumicultorii se pot înscrie, până pe 15 aprilie, la direcţiile agricole județene.
Programul are ca obiectiv susţinerea producţiei de legume în sere şi solarii şi sprijinirea fermierilor locali în asigurarea unei oferte constante de produse proaspete pe piaţă.
Sprijinul de minimis nu se limitează doar la tomate şi poate fi accesat pentru mai multe culturi de legume cultivate în spaţii protejate.
Citește și:
- 11:59 - Iranul refuză negocierile cu SUA: „Putem continua războiul cât vrem”
- 11:35 - Avocatul Poporului ar putea bloca reformele de administrație ale lui Bolojan dacă sesizează CCR: „Ordonanța este în analiza noastră”
- 10:19 - Proiectul privind reducerea efectivelor de urși bruni, adoptat de Senat
- 10:01 - Schema de plafonare a adaosului comercial la produsele de bază expiră luna aceasta
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Galati și pe Google News