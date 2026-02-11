Actualitate· 1 min citire
Tânăr din Botoșani arestat preventiv după ce şi-a violat sora de 12 ani
11 feb. 2026, 13:47
Actualizat: 11 feb. 2026, 13:47
Tânăr din Botoșani arestat preventiv după ce şi-a violat sora de 12 ani
Articol scris de Scris de Realitatea de Galati
Un tânăr în vârstă de 20 de ani a fost arestat preventiv
Un tânăr în vârstă de 20 de ani a fost arestat preventiv după ce şi-ar fi violat sora în vârstă de 12 ani, se arată într-un comunicat de presă transmis, miercuri, de Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Botoşani, potrivit agerpres.ro.
Potrivit sursei citate, tânărul este cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor de pornografie infantilă, coruperea sexuală a minorilor şi viol săvârşit asupra unui minor, în cadrul unei anchete derulate de poliţiştii Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Botoşani, împreună cu procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Botoşani.
Citește și:
- 11:59 - Iranul refuză negocierile cu SUA: „Putem continua războiul cât vrem”
- 11:35 - Avocatul Poporului ar putea bloca reformele de administrație ale lui Bolojan dacă sesizează CCR: „Ordonanța este în analiza noastră”
- 10:19 - Proiectul privind reducerea efectivelor de urși bruni, adoptat de Senat
- 10:01 - Schema de plafonare a adaosului comercial la produsele de bază expiră luna aceasta
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Galati și pe Google News