Schimbare uriașă în fotbalul românesc! Burleanu promite că multe controverse de arbitraj vor dispărea

Președintele Romanian Football Federation, Răzvan Burleanu, a anunțat o investiție importantă menită să modernizeze arbitrajul din fotbalul românesc.

Oficialul susține că proiectul va reduce semnificativ erorile de arbitraj și va aduce competițiile interne mai aproape de standardele marilor ligi europene.

Potrivit lui Burleanu, investiția va fi direcționată în special către tehnologii moderne și infrastructură destinată arbitrajului, astfel încât deciziile din timpul meciurilor să fie cât mai corecte și mai transparente.

Șeful federației a subliniat că România ar putea deveni un pionier în regiune în ceea ce privește implementarea acestor soluții. „Vom fi prima țară din regiune care va face acest pas”, a declarat acesta, sugerând că noile tehnologii ar putea reduce multe dintre controversele apărute în jurul deciziilor arbitrilor.

Inițiativa vine după numeroase discuții și critici legate de arbitrajul din Liga I, unde în ultimii ani mai multe meciuri au fost marcate de decizii contestate de cluburi și suporteri.

Oficialii federației spun că proiectul face parte dintr-un plan mai amplu de modernizare a fotbalului românesc, care include investiții în infrastructură, pregătirea arbitrilor și dezvoltarea competițiilor interne