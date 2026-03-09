Grevă generală joi în Belgia: zborurile și transportul feroviar, afectate

Sursă: realitatea.net

Belgia intră joi în grevă generală: niciun zbor de pe Bruxelles-Zaventem și Charleroi nu va decola, iar trenurile și transportul local vor fi puternic afectate, avertizează autoritățile.

Zboruri anulate pe ambele aeroporturi din Bruxelles și perturbări majore în transportul public

Joi, 12 martie, Belgia va fi paralizată de o grevă generală de 24 de ore, convocată de cele mai importante trei federații sindicale din țară. Acțiunea va afecta puternic transportul aerian, feroviar și local, provocând dificultăți majore pentru călătorii care se deplasează din și spre Belgia.

Toate zborurile de plecare de pe Bruxelles-Zaventem, anulate

Aeroportul Bruxelles (BRU) – Zaventem a anunțat anularea tuturor zborurilor comerciale de plecare în ziua grevei. Decizia a fost luată după ce agenții de securitate, manipulatorii de bagaje și personalul de la sol au confirmat că se vor alătura protestului.

Conducerea aeroportului a precizat că măsura este necesară „pentru a garanta siguranța pasagerilor și a personalului și pentru a evita cozile imposibil de gestionat”. Zborurile de sosire ar putea fi operate, însă sunt așteptate perturbări și posibile devieri de ultim moment.

Compania Tarom are programat un zbor București–Bruxelles pe 12 martie, iar la momentul redactării informațiilor, rezervările erau încă posibile pe site-ul operatorului.

Aeroportul Charleroi, complet blocat

Și aeroportul Charleroi, preferat de mulți români, va fi închis operațional joi. Aici toate zborurile sunt anulate .

Charleroi a fost anul trecut a patra destinație a românilor care călătoresc cu avionul, cu aproximativ 400.000 de pasageri, potrivit Institutului Național de Statistică.

Pe acest aeroport operează curse Wizz Air și Ryanair din orașe precum București, Cluj, Iași și Suceava. Compania Flibco, principalul transportator de persoane către și de la Charleroi, și-a anulat la rândul ei toate cursele pentru 12 martie.

Companiile aeriene trebuie să își informeze pasagerii despre situația zborurilor până la data de 10 martie.

Perturbări și în transportul feroviar

Compania națională de căi ferate SNCB a anunțat că traficul feroviar va fi afectat semnificativ în ziua grevei. Și transportul public local va funcționa cu dificultate.

Informațiile privind circulația trenurilor pot fi consultate pe platformele oficiale ale operatorului feroviar belgian.