Advertising
Actualitate· 1 min citire
Scene neobișnuite în Bucegi. Doi turiști au încercat să folosească trotinetele pe traseul montan
Bucegi
Doi turiști au fost surprinși pe Platoul Bucegi având asupra lor trotinete, imaginile fiind publicate de Salvamont Prahova și devenind rapid virale pe rețelele de socializare.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 19:54Măsuri de economisire a energiei în România. Magazinele sting reclamele, iar autoritățile reduc consumul
- 19:29Reacția lui Cristi Chivu după 1-1 cu AC Milan. Ce a spus despre jocul echipei
- 19:05Amânare de ultim moment la Cernavodă. Autoritățile au schimbat planul privind scufundarea barjelor
Distribuie articolul
Urmărește știrile Realitatea de Galati și pe Google News