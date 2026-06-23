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Scene ca în filme pe străzile din Galați. Un șofer băut a fugit de poliție cu 140 km/h

Poliție

Poliție

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 23 iun. 2026, 14:39

O urmărire spectaculoasă s-a desfășurat în Galați, după ce un șofer care circula cu viteză a ignorat semnalele polițiștilor și a încercat să scape apăsând și mai tare accelerația.

O urmărire spectaculoasă s-a desfășurat în Galați, după ce un șofer care circula cu viteză a ignorat semnalele polițiștilor și a încercat să scape apăsând și mai tare accelerația.

Cursa periculoasă s-a încheiat după câțiva kilometri, când bărbatul a pierdut controlul autoturismului, a trecut peste spațiul care separă sensurile de mers și s-a izbit violent de un copac.

Nici după impact situația nu s-a liniștit. Pasagerul aflat în dreapta a coborât din mașină și a încercat să fugă, însă a fost identificat și prins la scurt timp de oamenii legii. Șoferul a rămas la locul accidentului și a fost testat cu aparatul etilotest.

Rezultatul a indicat o alcoolemie de 0,76 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care acesta a fost transportat la spital pentru recoltarea probelor biologice.

Potrivit polițiștilor, urmărirea a început într-o zonă aglomerată a orașului și s-a întins pe aproximativ 3-4 kilometri. În acest interval, șoferul ar fi atins viteze de până la 140 km/h, a trecut prin intersecții pe culoarea roșie a semaforului și a fost foarte aproape să lovească un pieton care traversa regulamentar strada.

Ancheta continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs incidentul.

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