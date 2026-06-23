Advertising
Actualitate· 1 min citire
Scene ca în filme pe străzile din Galați. Un șofer băut a fugit de poliție cu 140 km/h
Poliție
O urmărire spectaculoasă s-a desfășurat în Galați, după ce un șofer care circula cu viteză a ignorat semnalele polițiștilor și a încercat să scape apăsând și mai tare accelerația.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 13:27PSD anunță că este gata să preia guvernarea după consultările cu Nicușor Dan: „Orice zi pierdută aduce minus în viața românilor”
- 12:05Antonela Roccuzzo, mesaj care a topit internetul după meciul lui Messi de la Mondial
- 11:28Intervenție cu focuri de armă în Capitală: polițiști atacați de un agresor înarmat
Distribuie articolul
Urmărește știrile Realitatea de Galati și pe Google News