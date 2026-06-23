Scene ca în filme pe străzile din Galați. Un șofer băut a fugit de poliție cu 140 km/h

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 23 iun. 2026, 14:39

O urmărire spectaculoasă s-a desfășurat în Galați, după ce un șofer care circula cu viteză a ignorat semnalele polițiștilor și a încercat să scape apăsând și mai tare accelerația.

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