Scandal înainte de Cupa Mondială! Iranul acuză SUA pentru numărul mic de bilete primite

Un nou conflict diplomatic cu implicații sportive izbucnește cu doar câteva zile înainte de startul Cupei Mondiale. Federația de Fotbal din Iran acuză Statele Unite că au retras cota de bilete destinată suporterilor iranieni, o decizie pe care o consideră fără precedent și contrară regulilor competiției.

Potrivit oficialilor iranieni, federația nu mai poate distribui tichete fanilor care intenționau să își susțină echipa națională la meciurile din faza grupelor.

Reacția vine în contextul în care regulamentele FIFA prevăd alocarea unui procent din bilete fiecărei federații participante, pentru a facilita accesul propriilor suporteri la partidele turneului.

Reprezentanții Iranului susțin că, în mod neașteptat, această cotă le-a fost retrasă, iar decizia riscă să afecteze prezența fanilor în tribune la meciurile echipei naționale.

Federația iraniană a acuzat direct autoritățile americane că împiedică participarea suporterilor la competiție și a catalogat situația drept o nouă formă de obstrucționare în relațiile dintre cele două state.

Controversa apare pe fondul tensiunilor politice și militare dintre Washington și Teheran, care s-au amplificat în ultimele luni și au ridicat semne de întrebare inclusiv cu privire la participarea delegației iraniene la turneu.

În ultimele săptămâni au existat numeroase discuții legate de accesul jucătorilor, oficialilor și fanilor iranieni pe teritoriul american, iar problema biletelor adaugă un nou capitol într-o dispută care depășește granițele sportului.

Până în acest moment, nu a fost anunțată o poziție oficială din partea organizatorilor sau a FIFA cu privire la acuzațiile formulate de Federația Iraniană de Fotbal.