Risc ridicat de avalanșă în Bucegi și Făgăraș
Risc ridicat de avalanșă în Bucegi și Făgăraș
Riscul este evaluat la nivel 4 pe o scară de la 1 la 5
Este risc mare de avalanșă atât în Munții Bucegi cât și în Făgăraș.
Riscul este evaluat la nivel 4 pe o scară de la 1 la 5. La peste 1800 de metri s-a depus un strat de zăpadă proaspătă, iar în următorul interval se vor semnala ninsori însemnate cantitativ. În zona crestelor se întâlnesc numeroase plăci de vânt, pe versanți cu orientări diferite, cele mai recente pe versanții nordici și estici.
Stratul de zăpadă superior este instabil, iar cel subiacent neconsolidat pe anumite pante.
Pe unele văi, depozitele de zăpadă sunt consistente, local de peste 2 metri.
În zona crestelor sunt formate cornișe, unele de mari dimensiuni. Pe pantele înclinate există riscul declanșării unor avalanșe de dimensiuni medii și mari, riscul fiind amplificat la supraîncărcări.
Citește și:
- 11:59 - Iranul refuză negocierile cu SUA: „Putem continua războiul cât vrem”
- 11:35 - Avocatul Poporului ar putea bloca reformele de administrație ale lui Bolojan dacă sesizează CCR: „Ordonanța este în analiza noastră”
- 10:19 - Proiectul privind reducerea efectivelor de urși bruni, adoptat de Senat
- 10:01 - Schema de plafonare a adaosului comercial la produsele de bază expiră luna aceasta
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Galati și pe Google News