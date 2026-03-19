Remorcher scufundat în Portul Midia. Trupul unei alte persoane decedate a fost recuperat de scafandrii militari

Scafandrii militari au recuperat trupul unei alte persoane decedate, care se afla în remorcherul scufundat la 8,6 kilometri în largul Portului Midia, la o adâncime de 26 de metri. Anunțul a fost făcut miercuri seară de ministrul Apărării, Radu Miruță.

”S-a cerut ajutorul Armatei, a intervenit, a izolat zona, a adus sonar, barocameră, două echipe de scafandri s-au scufundat la 26 m adâncime, au găsit epava scufundată cu chila în sus, au recuperat corpul unei persoane decedate. Felicitări colegilor de la Forțele Navale pentru disponibilitatea necondiționată de a oferi sprijin, pentru profesionalismul intervenției în condiții dificile și pentru capacitatea de a rezolva cazul pentru care le-a fost cerut ajutorul”, a scris Radu Miruță pe Facebook.

Oficialul a amintit că în cursul dimineții, remorcherul românesc Astana, asistând un petrolier în Marea Neagră, din primele date, în urma unor manevre greșite, s-a scufundat la 8,6 km în largul portului Midia.

”În jurul prânzului, Autoritatea Navală Română, care coordona situația, a solicitat sprijinul Armatei. Când colegii mei au ajuns acolo, remorcherul era complet scufundat. Remorcherul românesc Astana tracta tancul petrolier Amades, sub pavilionul Insulelor Marshall, urmând să ajungă la Midia Marine Terminal, terminal offshore utilizat pentru încărcarea și descărcarea țițeiului”, a mai spus ministrul Apărării.

Potrivit ISU Dobrogea, remorcherul ar fi avut la bord cinci persoane. După scufundarea sa, o persoană din cele cinci a fost scoasă la mal și i s-au aplicat manevrele de resuscitare, ulterior fiind declarat decesul.