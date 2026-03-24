Protest masiv al minerilor în fața Guvernului: aproximativ 1800 de angajați de la C.E. Oltenia riscă să rămână fără un loc de muncă înainte de Paște

Minerii din Gorj protestează astăzi în Capitala, în fața Guvernului! Oamenii sunt revoltați că în aprilie le expiră contractele de muncă și vor fi dați afară. Sunt trei săptămânii de când angajați de la CE Oltenia cer soluții, dar sunt ignorați de autorități. Aproximativ o mie opt sute de oameni își vor pierde locurile muncă înainte de Paște.

Proteste ale minerilor din Gorj la București: angajații CE Oltenia cer soluții pentru a nu rămâne fără locuri de muncă

Angajații Complexului Energetic Oltenia (CEO) ies din nou în stradă, temându-se că, începând cu 1 aprilie, vor rămâne fără locuri de muncă. Minerii din județul Gorj au anunțat că marți vor protesta în Capitală, în fața Guvernului. Manifestația urmează să se desfășoare între orele 12.00 și 17.00, la protest fiind așteptate aproximativ 1.000 de persoane.

Minerii susțin că nu vor renunța la proteste până când autoritățile nu vor oferi un răspuns clar privind viitorul lor profesional.

Potrivit sindicatelor , 1.500 de angajați urmează să fie concediați la 1 aprilie, iar alți 300 vor rămâne fără loc de muncă începând cu 1 mai.



