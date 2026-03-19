Proiectul de buget prezentat de Ministerul Finanțelor a fost avizat favorabil, Ora 17:00, ședință de guvern

Dezbaterile pe marginea proiectului Legii bugetului de stat au fost reluate joi după-amiaza în Comisiile parlamentare reunite de buget-finanţe, după ce liderii coaliţiei de guvernare au găsit o soluţie pentru susţinerea pachetului social, la întâlnirea de joi dimineaţa.

Proiectul de buget al Ministerului Finanțelor pentru anul 2026 a fost avizat favorabil, joi, de membrii comisiilor reunite de buget-finanțe, cu 40 de voturi „pentru” și 11 „împotrivă”.

Amendamentul privind pachetul de măsuri de protecție socială, susținut de PSD pentru anumite categorii vulnerabile, a fost validat cu 40 de voturi „pentru” și 3 „împotrivă”. Sursa de finanțare provine de la „Înalta Curte de Casație și Justiție – 800.000 mii lei de la titlul 10 Cheltuieli de personal” și de la „Ministerul Public – 300.000 mii lei de la titlul 10 Cheltuieli de personal”.

Premierul Ilie Bolojan a convocat ședința de Guvern pentru, joi, de la ora 17.00. Ședința de Guvern vine într-un context extrem de tensionat, în care s-a dus o bătălie extrem de puternică în Parlament pe Legea bugetului, din cauza Pachetului de Solidaritate propus de PSD.